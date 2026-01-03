Roma, sogno Salah: ritorno possibile in estate, ecco lo scenario

Un’idea che guarda avanti

Secondo La Repubblica, la Roma ha acceso i fari su Mohamed Salah per la prossima estate. L’ipotesi di un ritorno a gennaio è considerata complessa, ma il dossier resta aperto. Il fuoriclasse egiziano avrà ancora un anno di contratto con il Liverpool e il suo valore di mercato è stimato attorno ai 30 milioni di euro.

I vincoli di gennaio e la scelta dell’attesa

A gennaio l’operazione non è praticabile. La Roma ha già occupato gli slot per i calciatori extracomunitari nella stagione in corso, un limite che impone prudenza. Ecco il punto: l’estate diventa l’orizzonte naturale per costruire un affondo realistico, senza forzature regolamentari.

La volontà del calciatore

Secondo Goal, Mohamed Salah avrebbe avviato le pratiche per un ritorno in Serie A e non si opporrebbe all’idea di ritornare a Roma, dove ha già lasciato il segno. Si parla con insistenza di un possibile addio all’inizio del 2026, fattore che potrebbe agevolare la trattativa.

Costi, ruolo e sostenibilità

La Roma valuta la fattibilità finanziaria e sportiva. Ingaggio e durata del contratto sono i nodi centrali, così come il ruolo in rosa. L’idea è inserirlo come leader tecnico, anche con una gestione mirata del minutaggio.

Un ritorno che fa discutere

Non è nostalgia. È una scommessa ponderata. Se i conti torneranno e il Liverpool aprirà, il ritorno di Mohamed Salah in Serie A potrebbe diventare molto più di un sogno estivo.