Roma, silenzio Gasperini: incontro con i Friedkin e mercato fermo

La vittoria della Roma a Lecce passa quasi inosservata. A prendersi la scena è il silenzio stampa di Gian Piero Gasperini, una scelta netta che racconta molto più di qualsiasi dichiarazione. Il tecnico non parla per protesta. Il motivo è chiaro: il calciomercato è fermo e le promesse, fin qui, non hanno avuto seguito.

La delusione dopo Lecce

Gasperini si aspettava almeno un rinforzo offensivo già per il match del Via del Mare. In particolare Giacomo Raspadori, obiettivo indicato come prioritario. I tempi si sono allungati ancora e la frustrazione è diventata pubblica. Il tecnico teme di affrontare la seconda parte di stagione con un reparto avanzato fragile e, soprattutto, composto da diversi giocatori in scadenza.

Il confronto con Massara

Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo faccia a faccia con Frederic Massara. Un dialogo più disteso rispetto allo scontro acceso del post Bergamo, ma il messaggio resta lo stesso: serve uno scatto immediato. Gasperini chiede certezze, non rassicurazioni. Al momento, però, il mercato non si muove.

Vertice con i Friedkin a Trigoria

Domani a Trigoria è previsto un incontro diretto con Ryan Friedkin, mentre Dan Friedkin dovrebbe collegarsi in video. Sul tavolo anche un possibile cambio di strategia, trasformando alcuni prestiti con diritto in operazioni con obbligo di riscatto. Massara non è in discussione, ma la linea operativa potrebbe cambiare.

Raspadori e Zirkzee, nodi irrisolti

Le piste Raspadori e Joshua Zirkzee restano congelate. Il primo è volato in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna con il Real Madrid all’orizzonte. Il secondo ha già dato l’ok, ma il cambio di allenatore al Manchester United complica tutto. Uno scenario che spiega, meglio di ogni parola, il silenzio di Gasperini.