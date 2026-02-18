Roma, si lavora al vice Svilar: occhi su Tzolakis dell’Olympiacos

La Roma è alla ricerca di un vice-Svilar affidabile, in grado di non far rimpiangere l’ex Benfica in caso di assenza. Vazquez è stato ceduto al Besiktas gli ultimi giorni di mercato e ora nel ruolo di secondo c’è solamente Gollini. La società ha in mente di puntare su un portiere giovane e di prospettiva, proprio in stile Svilar, preso nell’estate ’22 per fare il sostituto e poi esploso come punto fermo dei giallorossi nelle ultime due stagioni.

ROMA, TZOLAKIS NEL MIRINO COME VICE-SVILAR: SERVONO 20 MILIONI

Secondo quanto riportato da TuttoJuve, il nome individuato dai capitolini in tal senso è Konstantinos Tzolakis, estremo difensore in forza all’Olympiacos. Classe 2002, il portiere greco sta attirando l’attenzione di vari club europei grazie alle buonissime prestazioni fornite in palcoscenici importanti come la Champions League. Oltre alla Roma infatti, su Tzolakis ci sono altre due big del nostro calcio, ossia Napoli e Juventus.

Tuttavia, oltre alla concorrenza, per i giallorossi non si tratterebbe di un’operazione facile neanche dal punto di vista economico: l’Olympiacos non ha alcuna intenzione di fare sconti e non lascerà partire il proprio portiere a meno di un’offerta di 20 milioni di euro.

