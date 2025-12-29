Roma scatenata: Zirkzee ha detto sì, pressing anche su Raspadori

Roma, accelerata decisa sul mercato invernale

ZIRKZEE ROMA – La Roma cambia passo e accende il mercato: il club giallorosso ha incassato il sì di Joshua Zirkzee, pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League. L’attaccante olandese vede nella Roma il contesto ideale per rilanciarsi e ritrovare centralità, dopo una fase complicata al Manchester United.

L’offerta allo United e il nodo formula

Il direttore sportivo Frederic Massara ha già formalizzato la proposta ai Red Devils: prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Manchester United prende tempo, anche perché Zirkzee resta una risorsa utile per Ruben Amorim in una fase segnata da assenze e impegni ravvicinati in Premier League. Il giocatore, però, ha espresso chiaramente la sua volontà.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Zirkzee e il possibile rilancio in Serie A

Classe 2001, Zirkzee non ha trovato continuità in Inghilterra, fermandosi a numeri lontani dalle aspettative. In Italia, però, aveva lasciato il segno con il Bologna, valorizzato da Thiago Motta. La Roma punta su di lui per aggiungere qualità, fisicità e soluzioni offensive a una rosa in cerca di gol e imprevedibilità.

Non solo Zirkzee: dialoghi aperti per Raspadori

Parallelamente, la Roma lavora anche su Giacomo Raspadori. I giallorossi attendono una risposta dall’Atlético Madrid per un prestito oneroso con diritto di riscatto, operazione complessiva intorno ai 20 milioni. L’obiettivo è chiudere entro la prima settimana di gennaio. La Roma vuole farsi trovare pronta. Il mercato, a Trigoria, è appena iniziato.