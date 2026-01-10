Roma-Sassuolo: probabili formazioni e dove vedere il match

Contesto della sfida all’Olimpico

La Serie A 2025/2026 riparte con il suo girone di ritorno e lo fa con un match interessante allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, quinti a 36 punti e reduci dalla vittoria sul Lecce, ospitano il Sassuolo di Fabio Grosso, undicesimo con 23 punti e reduce da un ko interno con la Juventus. Per la Roma, impegnata su tre fronti, è una gara cruciale per mantenere il ritmo nella corsa Champions.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: emergenze e scelte obbligate

Entrambe le squadre affrontano la sfida con un reparto infermeria particolarmente affollato. Gasperini deve fare a meno di almeno nove giocatori: oltre allo squalificato Bryan Cristante, sono fuori gli infortunati Dovbyk, Pellegrini, Bailey, Baldanzi e Gollini, mentre Wesley è influenzato e Ndicka ed El Aynaoui sono in Coppa d’Africa. Le scelte sono quasi obbligate: in difesa tornano Mancini ed Hermoso dalla squalifica; a centrocampo, Pisilli sostituisce Cristante affiancando Manu Koné; sulla fascia sinistra, per la defezione di Wesley, è favorito Kostas Tsimikas rispetto a Rensch o El Shaarawy. L’attacco è il tridente fisso Dybala-Soulé-Ferguson.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Anche Grosso ha problemi: tra gli altri, sono indisponibili Berardi, Thorstvedt, Boloca e Romagna. In difesa la linea a quattro dovrebbe vedere Doig sulla sinistra, a centrocampo accanto al regista Matic e a Ibrahim Koné c’è ballottaggio tra Iannoni, Lipani e Vranckx. L’attacco è affidato a Pinamonti con Fadera e Laurienté sulle fasce.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini. Ti potrebbe interessare Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano AS Roma Calcio News 24/7

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné (I.), Matic, Iannoni; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Dove e quando vedere la partita in TV e streaming

L’incontro tra Roma e Sassuolo è in programma oggi, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La diretta sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, sia in streaming via app e sito web, che in modalità lineare sul canale Sky Zona DAZN (canale 214) per gli abbonati che hanno attivato l’opzione. In campo, l’arbitro designato è Juan Luca Sacchi.