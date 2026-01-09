Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga che la Roma giocherà contro il Sassuolo, ventesima giornata di Serie A 2025/26. Così il tecnico giallorosso:

“La proprietà qui è un grande segnale, è presente e vuole prendere in mano la situazione, il fatto che rimanga più settimane vuole cercare di prendersi cura di questa squadra, facendolo direttamente con la propria presenza. Wesley ha una forma influenzale abbastanza forte, speriamo possa recuperare, perdiamo Cristante e Dovbik, recuperiamo Cristante ed Hermoso, una situazione di emergenza come è da qualche partita“.

Il Sassuolo: “Sta facendo un buon campionato, ho visto il Milan rischiare di perdere ieri, il Napoli pareggiare con il Verona… queste cose vanno evidenziate, la difficoltà e l’equilibrio di un campionato e in ogni partita devi arrivare al meglio“.

Il mercato e novità su Raspadori: “Questa estate chiedevo degli attaccanti… se voglio sapere le notizie basta leggere, si sa tutto benissimo però non sono io che posso alimentare e parlo di giocatori che sono della Roma perché domani vanno in campo e devono cercare di fare risultato per la Roma”.

ROMA-SASSUOLO, GASPERINI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Il rendimento della Roma: “Personalmente sono molto contento, la Roma ha un nucleo forte molto competitivo. L’obiettivo è quello di rinforzare sempre la squadra, aumentare la competitività della rosa, c’è una difficoltà perché ci sono diversi giocatori in scadenza e in prestito.

Adesso abbiamo partite di campionato ravvicinatissime, la Coppa Italia martedì, nove partite in un mese e poi l’Europa League, è una esperienza anche per questa e può aiutare a fare delle valutazioni“.

Gasperini conclude: “Di questi cinque mesi sono gratificato, le partite che abbiamo fatto, i comportamenti e quello che stiamo cercando di fare.

Ranieri? Sempre un piacere parlare con lui, è sempre rispettoso dei ruoli, c’è un bel confronto sempre“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club giallorosso.