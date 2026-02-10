Roma, riscattato Ghilardi: scattano i termini dell’obbligo

La Roma mette un punto fermo sul proprio presente e sul futuro immediato della difesa. Daniele Ghilardi è ufficialmente un calciatore giallorosso a titolo definitivo. Nelle ultime ore sono infatti maturate le condizioni previste nell’accordo con il Verona, che hanno fatto scattare l’obbligo di riscatto inserito nel prestito definito la scorsa estate.

Arrivato nella Capitale con la formula del prestito oneroso, Ghilardi ha progressivamente trovato spazio e fiducia, inserendosi con continuità nel progetto tecnico della Roma. Un percorso lineare, costruito con applicazione e affidabilità, che ha convinto il club a puntare su di lui anche oltre l’attuale stagione.

Scattato l’obbligo dopo il match col Cagliari

La svolta è arrivata con il primo punto conquistato nel mese di febbraio dalla squadra guidata da Gian Piero Gasperini, maturato nella vittoria contro il Cagliari. Un risultato che ha attivato automaticamente la clausola prevista nell’intesa tra i club, rendendo effettivo il riscatto del difensore.

Da questo momento Ghilardi è a tutti gli effetti un giocatore della Roma, senza più vincoli legati alla formula temporanea del trasferimento.

I dettagli dell’operazione con Verona e Fiorentina

L’accordo complessivo prevede un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, seguito da un riscatto fissato a 8 milioni più un milione di bonus. Nell’operazione beneficia anche la Fiorentina, che incasserà il 50% della cifra percepita dal Verona, come stabilito da precedenti accordi tra i club.

Una mossa che conferma la linea della Roma: consolidare l’organico con operazioni mirate, premiando chi ha saputo guadagnarsi spazio e credibilità sul campo, in una Serie A sempre più attenta alla sostenibilità e alla valorizzazione dei profili emergenti.