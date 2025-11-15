Roma, rinnovo Mancini: avanti fino al 2030 con fiducia totale

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Novembre 2025 · Aggiornato il 15 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

IL PROGETTO DELLA ROMA SU GIANLUCA MANCINI

La Roma ha avviato un lavoro mirato per blindare uno dei suoi pilastri difensivi: le informazioni raccolte da Matteo Moretto indicano che il club sta discutendo il prolungamento di Gianluca Mancini fino al 2030 o 2031, una scelta che conferma il peso del centrale nel progetto tecnico giallorosso. L’attuale scadenza, fissata al 2027, non è più ritenuta sufficiente per garantire continuità a un reparto che lo considera un punto di riferimento assoluto. Il giocatore ha già totalizzato 11 presenze nella Serie A 2025-2026, offrendo solidità e leadership.

LA VOLONTÀ DEL CLUB E LA FIDUCIA DELL’ALLENATORE

I primi colloqui tra la dirigenza e l’entourage di Mancini risultano positivi. La società vede nel difensore un elemento insostituibile per competitività ed equilibrio tattico. Gasperini, che ha espresso in modo chiaro la volontà di trattenerlo, considera la sua continuità un tassello essenziale per costruire una squadra più stabile. La stima del tecnico, unita al valore di mercato del giocatore stimato in 15 milioni di euro, spinge la Roma a muoversi con decisione.

UN PROFILO DI ESPERIENZA PER IL FUTURO

Il curriculum di Mancini parla da sé. Con 17 presenze e 2 gol in nazionale, il difensore porta esperienza, personalità e un rendimento costante. Nella visione del club, il rinnovo rappresenta un investimento strategico per gli anni a venire. Le sensazioni attuali indicano un clima di fiducia e la strada verso l’accordo appare ben tracciata.

LEGGI ANCHE: