Roma, rinnovi Dybala e Pellegrini a rischio: cosa succede

La Roma è alle prese con la questione rinnovi di due giocatori di fondamentale importanza nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. I contratti di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini infatti scadranno il prossimo giugno e la volontà da parte della società di tenere entrambi c’è, ma non è possibile farlo con gli attuali termini economici. La Joya e l’ex Sassuolo percepiscono rispettivamente 8,5 milioni e 7 milioni di euro a stagione, cifre divenute fuori portata per il club giallorosso, il quale è alle prese con il Settlement Agreement, l’accordo firmato con la UEFA per fare in modo di tornare in regola riguardo il Fair Play Finanziario entro la stagione 25/26.

ROMA, DYBALA E PELLEGRINI DI FRONTE A UN BIVIO: TAGLIO DELLO STIPENDIO O ADDIO

Proprio per questa ragione, la Roma non ha alcuna intenzione di rinnovare i contratti di Dybala e Pellegrini alle stesse cifre o superiori rispetto a quelle percepite attualmente, come affermato anche da Claudio Ranieri: “Per la sopravvivenza del club dobbiamo abbassare il monte ingaggi. Dybala e Pellegrini? Penso che questi due giocatori si siano già confrontati con la società: non è che non c’è la volontà di accontentarli, è proprio che c’è il bisogno di tagliare. In base a quello che dirà il campo e alle richieste della società vedremo che fare: se ci sarà accordo bene, altrimenti ci saluteremo.”

Le parole dell’ex tecnico giallorosso, dunque, sono chiare: o Dybala e Pellegrini si riduco notevolmente l’ingaggio, si parla anche del 50%, o ognuno proseguirà per la sua strada.

