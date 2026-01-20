Roma rifiuta Tavares: la Lazio prova il colpo intra-cittadino

Un tentativo di mercato a sorpresa che ha scosso le acque del calcio romano. La Lazio ha proposto all’eterna rivale Roma il terzino sinistro Nuno Tavares, attualmente escluso dai piani dell’allenatore Maurizio Sarri. Una mossa audace, che testimonia la volontà del club biancoceleste di sbloccare a tutti i costi la situazione di un giocatore in eccesso.

La risposta fredda della Roma e il nodo “ambientale”

La dirigenza giallorossa, attraverso il direttore sportivo Frederic Massara, ha preso in considerazione la proposta ma ha infine declinato l’offerta. Le ragioni del no, secondo quanto riportato, non sarebbero di natura tecnica ma “ambientali”, legate alla natura inedita e potenzialmente destabilizzante di un trasferimento diretto tra i due principali club della capitale. Un confine raramente oltrepassato, che la Roma ha scelto di non attraversare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il futuro di Tavares e la pista turca

Con la porta italiana parzialmente chiusa, il futuro di Nuno Tavares si gioca all’estero. Il club laziale valuta il giocatore, in scadenza nel 2029, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Sul tavolo ci sono già offerte concrete dal Beşiktaş, ferme però a una cifra tra gli 8 e i 12 milioni. Anche l’Al Ittihad è stato associato al giocatore. La Lazio attende ora un’offerta soddisfacente per concludere la cessione del terzino portoghese, arrivato dall’Arsenal nell’estate del 2025.