Roma – Real Madrid, spettacolo all’Olimpico

ROMA REAL MADRID – Prova molto buona della Roma che nell’ultimo test precampionato affronta allo stadio Olimpico il Real Madrid, con gli spagnoli ad una settimana dall’esordio in Liga contro il Celta Vigo. Si gioca per la Mabel Green Cup che sensibilizza il rispetto e la salvaguardia ambientale.

Nonostante un primo tempo quasi a senso unico con belle giocate e diverse occasioni giallorosse, spagnoli in vantaggio con Marcelo. Dopo diverse opportunità dei ragazzi di Fonseca e parate di Courtois, pareggia Diego Perotti dopo una grande azione individuale di Zaniolo. Prima dell’intervallo, Real Madrid nuovamente in vantaggio con Casemiro ma pronto equilibrio grazie al un gran tiro in area di Edin Dzeko.

Il gran caldo non frena lo spettacolo: Roma – Real Madrid è 2-2 all’intervallo.

Nella ripresa, la partita è ancora divertente ma il risultato non cambia. Si va ai calci di rigore.

ROMA: Pau Lopez; Florenzi (62′ Spinazzola), Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini (62′ Diawara); Under, Zaniolo (75′ Antonucci), Perotti (67′ Kluivert); Dzeko (75′ Schick)

Allenatore: Fonseca

REAL MADRID: Courtois; Nacho (62′ Odriozola), Varane, Militao; Carvajal, Valverde (46′ Vinicius), Casemiro (62′ Kroos), Modric (46′ Jovic), Marcelo; Benzema (62′ Bale), Hazard (71′ Isco)

Allenatore: Zinedine Zidane

