Roma, Ranieri: “Raspadori non ha mai voluto parlare con noi”

Sono ore calde di mercato in casa Roma. I giallorossi hanno chiuso per l’arrivo di Robinio Vaz dal Marsiglia e sono in trattativa con l’Aston Villa per l’arrivo di Malen: trattative a cui il club capitolino ha lavorato solamente dopo aver visto saltare l’affare Raspadori. Il ds Massara aveva trovato l’accordo economico con l’Atletico Madrid ed era in attesa da giorni dell’ok definitivo dell’ex Napoli per chiudere l’operazione. Tuttavia, l’apertura alla destinazione da parte dell’attaccante non è mai arrivata e l’Atalanta ha deciso di inserirsi prepotentemente nell’affare chiudendo l’affare in pochissimo tempo. Raspadori dunque, sarà un nuovo giocatore della Dea.

ROMA, RANIERI: “RASPADORI NON ERA INTERESSATO ALLA NOSTRA CHIAMATA E SIAMO ANDATI SU ALTRO”

A commentare la vicenda è stato il dirigente giallorosso Claudio Ranieri, il quale ai microfoni di Sportmediaset nel pre-partita del match di ieri contro il Torino ha parlato così: “Non vorrei parlare di mercato, però ecco per quanto riguarda Raspadori abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare. Abbiamo desistito e abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che lo prendevamo in prestito e non lo compravamo, altrimenti non saprei”.