Roma, porte girevoli: out Tsimikas dentro Ruggeri? i dettagli

La Roma è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra. Wesley, infatti, è stato spesso chiamato agli straordinari e a giocare adattato a sinistra, vista la lunghissima assenza di Angeliño e che Tsimikas ha tutt’altro che convinto. Proprio il difensore greco è sempre più vicino a lasciare la Capitale dopo soli sei mesi e a tornare al Liverpool: un’operazione per cui spinge non soltanto la Roma, ma anche i Reds stessi, i quali non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio di un pilastro come Robertson.

ROMA, RUGGERI IL NOME PER L’OUT MANCINO: L’ATLETICO MADRID…

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero puntato Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid per dare solidità e corsa sulla corsia di sinistra e far giocare Wesley nel suo ruolo naturale, ossia a destra. Tuttavia, l’ex Atalanta è ormai diventato un punto fermo della squadra di Simeone, come testimoniano le 8 presenze da titolare negli ultimi 9 impegni del Colchoneros tra campionato e coppe.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Juventus insiste su Kolo Muani: il ‘ritorno’ è un rebus a tre Calciomercato News

Proprio per queste ragioni, l’Atletico prima di cedere un giocatore titolare dovrà prima trovare il sostituto e già questo può essere un fattore che può rallentare la trattativa. Inoltre, tra le due società persisterebbe lo stesso problema che ha portato al naufragio della trattativa per Raspadori: la Roma offre prestito con diritto di riscatto, ma gli spagnoli non ne vogliono sapere e pretendono l’obbligo. Al momento, la trattativa è complicata, ma si attendono aggiornamenti sullo sviluppo delle trattative.