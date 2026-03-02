Roma, Pisilli è il low cost di lusso al fantacalcio

La svolta con Gasperini

Nel momento chiave della stagione della Roma, il nome nuovo è Niccolò Pisilli. Il classe 2004, rilanciato da Gian Piero Gasperini, sta diventando una risorsa preziosa anche al fantacalcio.

Dopo il primo gol in campionato contro la Cremonese, il giovane centrocampista ha lasciato il segno anche nella sfida con la Juventus, partecipando a due delle tre reti giallorosse. Suo l’appoggio che ha liberato Wesley al tiro per il momentaneo vantaggio contro Perin, e suo lo scambio con Pellegrini da cui è nato il cross vincente per N’Dicka. Numeri e qualità al servizio della squadra.

Pisilli è partito titolare in tre delle ultime cinque gare di Serie A, trovando spazio anche da trequartista alle spalle di Malen.

I numeri al Fantacampionato

Dal punto di vista fantacalcistico, la crescita è evidente. Dopo un lungo periodo ai margini – dalla 5ª alla 16ª giornata solo 6 minuti in campionato – oggi Pisilli è tornato centrale nel progetto tecnico della Roma.

Al Fantacampionato Gazzetta è andato a voto 12 volte, con una fantamedia del 6,5, un gol e due assist. Nella scorsa stagione aveva chiuso con 25 presenze, due reti, un assist e media del 6,14.

Con un costo attuale di 18 crediti, è il secondo centrocampista sotto i 30 crediti per fantamedia. Un low cost di lusso su cui puntare ora, prima che il prezzo salga.