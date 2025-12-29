Roma, piace Oosterwolde per la difesa: servono 15-20 milioni
Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziato, la Roma ha già fatto capire che sarà una delle squadre più attive dal prossimo due gennaio. I giallorossi infatti, stanno dando massima priorità agli attaccanti e i profili più chiacchierati nei giorni scorsi sono Joshua Zirkzee in uscita dallo United e Giacomo Raspadori dell’Atletico Madrid. Tuttavia, Gian Piero Gasperini gradirebbe anche un ulteriore rinforzo nel reparto arretrato e l’ultima idea è Jayden Oosterwolde, difensore in forza al Fenerbahce.
ROMA, CONTATTI CON OOSTERWOLDE: I DETTAGLI
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato turco Yagiz Sabuncuoglu, la Roma ha già avviato i primi contatti con l’entourage del difensore olandese. La strada per il classe 2001 è però in salita: i giallorossi devono infatti battere la concorrenza della Premier League, con il Newcastle che ha già sondato il terreno per il classe 2001.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Dal canto suo, il Fenerbahce non vorrebbe privarsi di un giocatore così importante a stagione in corso e difficilmente cederà alle avances dei vari club che si presenterà al tavolo delle trattative. La cifra richiesta dai gialloblù e compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma, con uno sforzo economico, si potrebbe convincere il club turco a lasciar partire Oosterwolde già a gennaio.
Oltre a “Roma, piace Oosterwolde per la difesa: servono 15-20 milioni” leggi anche:
- Fiorentina, Iachini si candida e parla di Paratici: “Lo conosco bene”
- Atalanta-Inter, è Lautaro a riportare la vetta nell’intensa gara di Bergamo
- Conte esalta Hojlund, ma…: “Il Napoli non è pronto per comandare”
- Lazio: Mandas tra Genoa e Juve. Idea Lucca se parte il Taty
- Milan: idea Mateta per l’attacco, “no” allo scambio Ricci-Gatti
- Milan-Hellas, gioie e palloncini per l’ultima del 2025: Nkunku…
- Cristiano Ronaldo sfida il tempo: doppietta e record con l’Al Nassr
- Roma-Genoa, Gasperini: “De Rossi ha dato coraggio, partita tosta. Dybala, Ferguson…”