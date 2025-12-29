Roma, piace Oosterwolde per la difesa: servono 15-20 milioni

Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziato, la Roma ha già fatto capire che sarà una delle squadre più attive dal prossimo due gennaio. I giallorossi infatti, stanno dando massima priorità agli attaccanti e i profili più chiacchierati nei giorni scorsi sono Joshua Zirkzee in uscita dallo United e Giacomo Raspadori dell’Atletico Madrid. Tuttavia, Gian Piero Gasperini gradirebbe anche un ulteriore rinforzo nel reparto arretrato e l’ultima idea è Jayden Oosterwolde, difensore in forza al Fenerbahce.

ROMA, CONTATTI CON OOSTERWOLDE: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato turco Yagiz Sabuncuoglu, la Roma ha già avviato i primi contatti con l’entourage del difensore olandese. La strada per il classe 2001 è però in salita: i giallorossi devono infatti battere la concorrenza della Premier League, con il Newcastle che ha già sondato il terreno per il classe 2001.

Dal canto suo, il Fenerbahce non vorrebbe privarsi di un giocatore così importante a stagione in corso e difficilmente cederà alle avances dei vari club che si presenterà al tavolo delle trattative. La cifra richiesta dai gialloblù e compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma, con uno sforzo economico, si potrebbe convincere il club turco a lasciar partire Oosterwolde già a gennaio.

