Roma: piace Methalie, ma il Tolosa spara alto
ROMA METHALIE – La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno. Dopo aver sondato Niccolò Fortini della Fiorentina e Bernasconi dell’Atalanta, i giallorossi starebbero ora pensando a Dayann Methalie, diciannove anni e in forza ai francesi del Tolosa.
ROMA METHALIE – Secondo quanto riferisce Sportitalia, la Roma sarebbe disposta a mettere sul piatto 20 milioni. Tuttavia, la valutazione del club di Ligue 1 sarebbe superiore di circa 6-7 milioni. Ci sarebbe quindi una certa distanza tra le parti, almeno per il momento.
Questo anche perché Methalie è considerato uno dei giocatori più promettenti del ruolo. E non sarebbe affatto da escludere l’inserimento delle big continentali. Situazione da monitorare.
