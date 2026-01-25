 Salta al contenuto
AS Roma Calcio News 24/7 Calciomercato News

Roma: piace Methalie, ma il Tolosa spara alto

Raffaele Campo
2 min

ROMA METHALIE – La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno. Dopo aver sondato Niccolò Fortini della Fiorentina e Bernasconi dell’Atalanta, i giallorossi starebbero ora pensando a Dayann Methalie, diciannove anni e in forza ai francesi del Tolosa.

ROMA METHALIE – Secondo quanto riferisce Sportitalia, la Roma sarebbe disposta a mettere sul piatto 20 milioni. Tuttavia, la valutazione del club di Ligue 1 sarebbe superiore di circa 6-7 milioni. Ci sarebbe quindi una certa distanza tra le parti, almeno per il momento.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Questo anche perché Methalie è considerato uno dei giocatori più promettenti del ruolo. E non sarebbe affatto da escludere l’inserimento delle big continentali. Situazione da monitorare.

 

leggi anche:

  1. Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
  2. Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
  3. Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
  4. Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
  5. Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
  6. Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
  7. Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
  8. Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria

BONUS CASINÒ

Fino A 1500€ + 150 FS

Pacchetto Welcome 150 Free Spins Slot & Live
OTTIENI BONUS