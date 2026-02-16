 Salta al contenuto
AS Roma Calcio News 24/7 Calciomercato News

Roma, per Hermoso opzione di rinnovo

Raffaele Campo
2 min

Foto © Stefano D’Offizi

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

ROMA HERMOSO RINNOVO – In questa stagione, la sua seconda alla Roma, Mario Hermoso è diventato uno dei protagonisti della squadra giallorossa, merito anche del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Il difensore ha infatti trovato continuità e sfoderato delle belle prestazioni.

ROMA HERMOSO RINNOVO – Il contratto dell’ex Atletico scade il prossimo 30 giugno, ma secondo quanto riferisce Matteo Moretto il club vanterebbe una opzione unilaterale di rinnovo fino al 2027. La Roma intenderebbe sfruttare tale opportunità, ma non sarebbe nemmeno da escludere un prolungamento fino al 2028, rivedendo anche l’ingaggio dello spagnolo di 30 anni. In passato il giocatore era stato accostato anche al Napoli e all’Inter.

 

leggi anche:

  1. Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
  2. Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
  3. Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
  4. Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
  5. Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
  6. Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
  7. Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
  8. Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria