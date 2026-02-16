Roma, per Hermoso opzione di rinnovo

Foto © Stefano D’Offizi

ROMA HERMOSO RINNOVO – In questa stagione, la sua seconda alla Roma, Mario Hermoso è diventato uno dei protagonisti della squadra giallorossa, merito anche del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Il difensore ha infatti trovato continuità e sfoderato delle belle prestazioni.

ROMA HERMOSO RINNOVO – Il contratto dell’ex Atletico scade il prossimo 30 giugno, ma secondo quanto riferisce Matteo Moretto il club vanterebbe una opzione unilaterale di rinnovo fino al 2027. La Roma intenderebbe sfruttare tale opportunità, ma non sarebbe nemmeno da escludere un prolungamento fino al 2028, rivedendo anche l’ingaggio dello spagnolo di 30 anni. In passato il giocatore era stato accostato anche al Napoli e all’Inter.

