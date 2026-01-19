Roma, Pellegrini pronto a ridursi l’ingaggio: si avvicina il rinnovo?

Foto © Stefano D’Offizi

Dopo un lungo periodo caratterizzato da incertezze e incessanti rumors di mercato che lo volevano lontano dalla Capitale, il futuro di Lorenzo Pellegrini sembra tingersi nuovamente di giallorosso. Fino a pochi mesi fa, con il contratto in scadenza fissata al 30 giugno 2026, le possibilità di prolungare il rapporto sembravano ridotte ai minimi storici, complice un ambiente spesso diviso sul suo rendimento e le sirene di altri club.

ROMA, SVOLTA PER IL RINNOVO DI PELLEGRINI: I DETTAGLI

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, il numero 7 giallorosso, che ha sempre manifestato un grande attaccamento alla maglia nonostante periodi molto complicati, avrebbe deciso di restare alla corte di Gian Piero Gasperini e sarebbe pronto a ridursi lo stipendio pur di rimanere alla Roma. Un’azione che potrebbe far salire esponenzialmente le chance di rinnovo, con la dirigenza ben disposta a concedere altri anni di contratto al giocatore con un ridimensionamento dell’ingaggio.

Questa mossa di Pellegrini rappresenta un atto di pura romanità, volto a ricucire definitivamente lo strappo con una parte della tifoseria e a dimostrare un attaccamento viscerale alla maglia con cui è cresciuto.

