Roma, Pellegrini: “Il gol mi è venuto d’istinto, vogliamo far bene”

Pellgerini: “Io trequartsita? Mi piace molto giocare li, ma posso giocare un pò ovunque. A Sassuolo avevo già giocato in quella posizione”

Protagonista del derby capitolino di ieri, con il grande gol di tacco che ha aperto le marcature, Lorenzo Pellegrini – entrato in campo al 37′ al posto dell’infortunato Pastore – ha parlato poco fa a “Roma Radio“, ripercorrendo le grandi emozioni della vittoria sulla Lazio per 3-1.

Queste le dichiarazioni del centrocampista, riportate da “romanews.eu“: “La mia posizione da trequartista? Sicuramente un ruolo diverso dalla mezzala ma anche similare, forse giocando da trequartista sei più libero d’inserirti dato che dietro hai due compagni. Mi piace molto giocare li, ma posso giocare un pò ovunque. A Sassuolo avevo già giocato come trequartista e devo dire che non mi dispiace. Il gol di tacco? L’istinto mi ha detto posso fare solo questo, avevo Caceres a sinistra e a destra un altro difensore e allora l’ho provato ed è entrata“.

Di seguito: “Non eravamo scarsi prima e neanche fenomeni ora, sicuramente quello che ci ha aiutato è stato guardare la classifica e stare in una parte dove non meritavamo di essere, probabilmente ci ha fatto scattare un pò di rivalsa. Abbiamo voglia di fare bene, ci sono altre mille partite continuando a dimostrare. Basti vedere il gesto di Kolarov, giocare con un dito fratturato non è semplice, ha dato dimostrazione di non mollare, come anche gli altri, il gruppo non si è mai disunito è stato sempre insieme e ha continuato a lavorare“.

Poi: “Noi non dobbiamo cercare una soluzione, dobbiamo solo ritrovare la semplicità e la serenità nel fare le cose, io credo in questo, stare a parlare troppo non serve a nulla. Noi dobbiamo solo farci trovare in condizione al 100%. Ci sono tante dinamiche, tra le positive e le negative“.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: