Mercato Roma: Pedro arriva, Pau Lopez parte? E Smalling…

ROMA PEDRO LOPEZ SMALLING - Lo spagnolo è pronto a firmare, futuro incerto per il portiere, il difensore spera di tornare

ROMA PEDRO LOPEZ SMALLING – Il calciomercato non è ancora iniziato ma anche in casa Roma, dopo la dolorosa eliminazione in Europa League subita per mano del Siviglia, si guarda già alla prossima stagione. E il mercato giallorossa in questo momento è legato a doppia mandata al futuro di tre calciatori: Pedro, Smalling e Pau Lopez. Il primo sta per arrivare, il secondo vorrebbe tornare, il terzo potrebbe partire.

Partiamo da Pedro. Lo spagnolo ha ufficialmente chiuso la sua esperienza al Chelsea. Se ne va a parametro zero e ad aspettarlo, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è la Roma. Su Instagram ha salutato tutti così: “Dico addio molto soddisfatto a questa fase della mia carriera, e sono anche molto entusiasta dell’inizio della prossima”. Pedro è una precisa richiesta di Fonseca, che voleva un giocatore di esperienza in attacco. L’ex Barcellona è pronto a diventare ufficialmente un giocatore della Roma.

ROMA PEDRO LOPEZ SMALLING – Eccoci a Smalling. Anche lui, che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con moglie e figlio a Chia, spera di tornare in Italia e precisamente alla Roma. Stavolta magari a titolo definitivo dopo l’anno trascorso in prestito dal Manchester United. L’accordo con i Red Devils non è scontato ma adesso c’è tutto il tempo per trattare con calma e trovare la formula giusta. Sarà la volontà del giocatore, probabilmente, a fare la differenza.

Infine Pau Lopez. L’ex Betis non ha convinto del tutto nella prima parte di stagione ed è andato male nella seconda. Insomma un’annata leggermente insufficiente. La sua valutazione è alta e questo potrebbe obbligare la Roma a tenerlo per non rischiare una minuslvalenza pericolosa. Piace in Portogallo, in Spagna e in Francia, ma per adesso offerte alla Roma non sono arrivate. Il club deve decidere quindi se dargli ancora una possibilità o, invece, metterlo ufficialmente sul mercato. Di certo, il pessimo finale di stagione non aiuta né lui né la società giallorossa.