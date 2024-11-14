Roma, Paredes: “Ritorno al Boca? Vediamo se Gago mi chiama”

Raffaele Campo · Pubblicato il 14 Novembre 2024

ROMA PAREDES RITORNO BOCA – Dal ritiro con l’Argentina, Leandro Paredes ha parlato del suo ipotetico futuro. Il mediano era tornato alla Roma un anno fa dopo la precedente stagione tra le fila della Juventus.

ROMA PAREDES RITORNO BOCA – Queste le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport: “Vivo la mia vita e la mia carriera giorno per giorno. Ovviamente si è parlato tanto, ma ora penso al mio club. Fino a quando c’era De Rossi ero molto contento, poi è successa la cosa dell’allenatore, ora si cambia ancora… Ritorno al Boca? Non ho parlato con Gago, vediamo se mi chiama o no. Mi piace molto giocare in Nazionale, allenarmi con questa maglia e ovviamente giocare nella Bombonera è un vantaggio, ma mi diverto allo stesso modo anche a giocare nel Monumental. Sarà lo stesso“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare: