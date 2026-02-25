La Roma cavalca le ali dell’entusiasmo in campionato ed è pronta ad affrontare la Juventus questo weekend per dare un netto segnale alla lotta per un posto in Champions League. Tuttavia, i giallorossi hanno l’attenzione non solo sul campo, ma anche sul mercato. Gian Piero Gasperini, infatti, ha già richiesto un innesto in difesa per la prossima stagione e nel mirino c’è Ozan Kabak, difensore turco in forza all’Hoffenheim.

ROMA, OFFERTO KABAK PER LA DIFESA: C’È L’OCCASIONE A ZERO

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’agente del turco, il quale è lo stesso di Celik, avrebbe offerto il proprio assistito ai giallorossi per giugno. Tuttavia, vista la scadenza del contratto tra pochi mesi, la Roma non sarebbe l’unico club che sta seguendo all’ex Liverpool: il possibile affare rapporto qualità prezzo, infatti, ha attirato l’interesse di altri club come Milan, Everton (sempre di proprietà dei Friedkin) e West Ham. Inoltre, Kabak sta seguendo l’iter necessario per ottenere il passaporto tedesco, fattore tutt’altro che banale: così facendo, il difensore turco non occuperebbe alcun posto in rosa riservato agli extracomunitari.

Ti potrebbe interessare Juve, svolta Vlahovic: nuovo incontro per il rinnovo Calciomercato News

Oltre a “Roma, offerto Kabak dell’Hoffenheim per giugno: le ultime” leggi anche: