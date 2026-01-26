Roma, offerta per Wolfe rifiutata. Il Wolverhampton non cede

La Roma di Gian Piero Gasperini ha fatto sul serio per il terzino sinistro, ma ha trovato un primo muro: il club giallorosso ha visto respingere un’offerta iniziale per l’esterno norvegese del Wolverhampton, David Møller Wolfe. L’offerta, stimata intorno agli 8 milioni di euro, è stata considerata troppo bassa dal club inglese, che non mostra alcuna intenzione di vendere il giocatore nella finestra attuale di mercato.

Un profilo di interesse e un mercato parallelo

Il nome di Wolfe, classe 2002, non è nuovo per il direttore sportivo Ricky Massara, che lo segue da tempo. Il giocatore, arrivato in Premier League dall’AZ Alkmaar la scorsa estate, ha un contratto fino al 2030 e negli ultimi tempi ha collezionato poco minutaggio in campionato. La sua situazione ha acceso l’interesse della Roma, alla ricerca di un rinforzo per la fascia soprattutto in vista del probabile ritorno anticipato a Liverpool di Kostas Tsimikas.

La trattativa è ancora aperta, ma serve un’offerta migliore

Nonostante il rifiuto, i canali tra i club rimangono aperti. Secondo Fabrizio Romano, i contatti proseguono per una soluzione a titolo definitivo. L’operazione, considerata un’opportunità di mercato, potrebbe trovare spazio se il Wolverhampton aprisse alla cessione in extremis. Il successo della trattativa dipenderà ora dalla capacità della Roma di migliorare in modo significativo la propria proposta finanziaria nelle ultime ore di mercato.