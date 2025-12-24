Roma, occhi sulla difesa: Dragusin nel mirino per gennaio

La Roma non si muove solo in attacco. Mentre l’area sportiva lavora sui dossier Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, prende forma anche una riflessione concreta sul reparto difensivo. Sul tavolo di Frederic Massara è finito il nome di Radu Dragusin, centrale romeno oggi al Tottenham.

Un profilo che conosce la Serie A

Classe 2002, Dragusin ha già lasciato tracce importanti in Serie A con Genoa, Sampdoria e Juventus. L’esperienza in Premier League non è decollata e lo spazio a Londra è stato minimo. Una situazione che apre spiragli interessanti in vista di gennaio.

L’esigenza immediata della Roma

Il tema è chiaro. La partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa ridurrà le rotazioni difensive e Gian Piero Gasperini, che stima Dragusin dai tempi dell’Atalanta, avrebbe indicato il suo profilo come soluzione affidabile e pronta. L’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto.

Le uscite e le alternative sul tavolo

Nel reparto arretrato può partire Daniele Ghilardi, arrivato in estate dall’Hellas Verona. Restano vive anche altre piste. Sul taccuino giallorosso figurano Axel Disasi del Chelsea, ex Monaco, seguito anche da Lione e Paris FC, e lo stesso Dragusin, attenzionato pure dalla Fiorentina. Entrambi, però, non hanno ancora collezionato presenze stagionali in Inghilterra.