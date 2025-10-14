Samuele Zarlenga · Pubblicato il 14 Ottobre 2025 · Aggiornato il 14 Ottobre 2025

La Roma, oltre a preparare la sfida importantissima di sabato contro l’Inter, pensa anche ai possibili innesti in ottica mercato di riparazione. Infatti, oltre a cercare un nuovo attaccante per risolvere il problema della sterilità offensiva, nei piani dei dirigenti giallorossi c’è anche l’arrivo di un centrocampista. Il primo nome in lista è quello di Boubakary Soumaré, in forza al Leicester.

MERCATO ROMA, IDEA SOUMARÈ PER GENNAIO: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mediano franco-senegalese è in cima alla lista del ds Massara per rinforzare il centrocampo di Gian Piero Gasperini e rappresenta una vera e propria occasione di mercato. Il classe ’99 infatti, è in scadenza di contratto con le Foxes il prossimo giugno e la Roma potrebbe strapparlo a prezzo di saldo. I giallorossi però, dovranno battere la concorrenza di Monaco e Siviglia, entrambe sulle tracce del giocatore scuola PSG. Dal canto suo, il Leicester ha fissato il prezzo del cartellino, intorno ai 10 milioni di euro, ma, qualora si scatenasse un’asta causata dalla concorrenza, il prezzo potrebbe lievitare.

Con le Foxes, Soumarè ha disputato ben 103 partite dal 2021, anno in cui è arrivato dal Lille per circa 20 milioni di euro. In Premier League ha fornito due assist ma non ha registrato nessun gol all’attivo, a causa anche della posizione arretrata che solitamente ricopre in campo.

Oltre a “Roma, occhi su Soumarè: il giocatore è in scadenza con il Leicester” leggi anche: