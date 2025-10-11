Roma, occhi su Lucas Stassin: il Saint-Étienne chiede 40 milioni
Roma a caccia di un nuovo attaccante
La Roma si muove sul mercato invernale alla ricerca di un rinforzo offensivo e il nome caldo è quello di Lucas Stassin, attaccante belga classe 2004 in forza al Saint-Étienne. Il giocatore è considerato uno dei prospetti più interessanti della Ligue 2 e ha già attirato l’attenzione di diversi club europei.
Le richieste del Saint-Étienne
Il club francese non intende svendere il proprio talento. La scorsa estate ha respinto un’offerta da 26 milioni presentata dal Paris FC, fissando la valutazione di Stassin a circa 40 milioni di euro: una cifra elevata, che la Roma dovrà considerare con attenzione, soprattutto alla luce dei paletti imposti dal fair play finanziario.
Le ambizioni di Stassin
Il diretto interessato non ha nascosto la volontà di compiere un salto di qualità già a gennaio. Intervistato da RTBF, Stassin ha sottolineato come un trasferimento in un campionato di primo piano potrebbe favorire la sua convocazione alla prossima Coppa del Mondo con il Belgio.
Concorrenza e scenari di mercato
In estate, oltre al Paris FC, anche Stade Rennes e Al-Hilal avevano provato a strappare il giocatore al Saint-Étienne, senza successo. Ora la Roma è pronta a inserirsi con decisione, ma servirà un investimento importante per convincere il club francese a lasciar partire il suo gioiello.
