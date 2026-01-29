Roma, nuovo nome per l’attacco: nel mirino c’è Sulemana

La Roma di Gian Piero Gasperini non si ferma nella ricerca di un esterno sinistro in grado di “saltare l’uomo”. Dopo l’addio di Leon Bailey e nonostante gli arrivi di Donyell Malen e del giovane Robinio Vaz, i giallorossi stanno esplorando il mercato con attenzione. L’ultima idea conduce a Bergamo e ha il nome di Kamaldeen Sulemana, l’esterno offensivo ghanese dell’Atalanta.

Nei giorni scorsi, la dirigenza capitolina avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo con il club bergamasco per valutare la fattibilità di un’operazione. Sulemana, arrivato in estate dal Southampton, ha faticato a trovare spazio nella rosa di Raffaele Palladino, soprattutto dopo il ritorno in forma di Ademola Lookman e l’acquisto di Giacomo Raspadori.

Un’opportunità per tutte le parti in causa

Per l’Atalanta, la situazione è chiara. Il presidente Antonio Percassi ha più volte ribadito che il club non ha necessità di cedere, ma che valuterà qualsiasi offerta in entrata, in particolare per i giocatori meno impiegati. Sulemana, con il suo minutaggio limitato, rientrerebbe in questa categoria, aprendo una possibile finestra di trattativa.

Per la Roma, invece, il ghanese rappresenterebbe un’alternativa giovane, dinamica e potenzialmente a costi contenuti. Il suo profilo di esterno puro, dotato di dribbling e velocità, risponderebbe a un’esigenza tecnica specifica di Gasperini. L’operazione, inoltre, non sarebbe in conflitto con la parallela pista per Yannick Carrasco, ma piuttosto una soluzione complementare.

Trattativa ai primi passi, molto dipende dalla Dea

Al momento, tra le società ci sarebbe stato solo un primo contatto, utile a comprendere i margini e le condizioni di un’eventuale operazione. Molto dipenderà dalle richieste dell’Atalanta, che potrebbe chiedere un prestito con obbligo di riscatto o puntare su una cessione secca.

La Roma, dal canto suo, dovrà valutare se l’investimento per Sulemana sia il più opportuno o se concentrare le proprie risorse sulla trattativa principale per Carrasco. Nei prossimi giorni si capirà se questo primo approccio potrà trasformarsi in una trattativa concreta per portare il talento ghanese a indossare la maglia giallorossa.