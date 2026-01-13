Roma, nuovo affondo per Malen: rilancio e fiducia crescente

La Roma torna all’attacco sul mercato e accelera per Donyell Malen. Dopo il sorpasso dell’Atalanta per Giacomo Raspadori, il club giallorosso ha deciso di concentrare le proprie risorse sull’attaccante olandese classe 1999 di proprietà dell’Aston Villa, considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

La mossa della Roma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha presentato una nuova offerta per Malen, superando quella già recapitata dall’Atletico Madrid. Una scelta chiara, che testimonia la volontà della dirigenza di chiudere l’operazione in tempi rapidi, provando a sfruttare l’apertura del club inglese.

Concorrenza e strategie

La presenza dell’Atletico Madrid ha reso la trattativa più complessa, ma anche più definita. Il rilancio giallorosso mira proprio ad allontanare la concorrenza spagnola, offrendo condizioni economiche più convincenti all’Aston Villa e al giocatore.

Profilo ideale per Gasperini

Donyell Malen, ex PSV e Borussia Dortmund, è un attaccante duttile, capace di agire sia da centravanti sia partendo largo. Qualità che lo rendono funzionale alle idee di Gian Piero Gasperini, pronto ad accoglierlo in un sistema offensivo dinamico e verticale.

Cauta fiducia

In casa Roma filtra ottimismo. L’affondo può rivelarsi decisivo nelle prossime ore, con la sensazione di essere ormai vicini al traguardo. La prudenza resta, ma la direzione è chiara: Malen è la priorità e il club giallorosso vuole chiudere.