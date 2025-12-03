Roma, Nketiah il nuovo nome per l’attacco: i dettagli

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 3 Dicembre 2025 · Aggiornato il 4 Dicembre 2025

Il ds giallorosso Massara potrebbe monitorare altri nomi in Premier League, oltre all’ormai noto Zirkzee: la nuova idea per rinforzare la trequarti della Roma, secondo La Gazzetta dello Sport, si chiama Eddie Nketiah del Crystal Palace.

ROMA, OBIETTIVO NKETIAH PER L’ATTACCO: IPOTESI PRESTITO

Il classe ’99 è in forza ai The Eagles da due stagioni, con cui però sta facendo fatica: 7 reti la scorsa annata e appena due in questa. Prima del Crystal Palace, l’inglese ha giocato con l’Arsenal, realizzando 38 reti e 10 assist in 168 apparizioni. L’ipotetico trasferimento a Roma potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di riscatto per trovare la continuità che, almeno per il momento, in carriera gli è sempre mancata.

In caso di arrivo di Nketiah nella Capitale, il ruolo dell’ex Leeds nello scacchiere di mister Gasperini sarebbe tutto da decifrare. Sebbene la struttura fisica (1,75 m di altezza) suggerisca un impiego da esterno, la sua abilità nell’attaccare la profondità e anticipare il marcatore lo rende letale anche per vie centrali. Il 26enne infatti, ha giocato in ogni posizione del fronte offensivo: dall’esterno destro all’esterno sinistro, passando per seconda e prima punta. Se ne riparlerà concretamente con la riapertura del mercato a gennaio.

