Roma Napoli, scontro da scudetto: primo posto in palio all’Olimpico

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Novembre 2025 · Aggiornato il 30 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Roma in cerca di una conferma decisiva

La sfida tra Roma e Napoli riporta a un vero incrocio da titolo come non accadeva dagli anni ottanta. I giallorossi arrivano all’appuntamento sostenuti dal progetto che tra la scorsa stagione e questa in corso ha cambiato volto alla squadra. L’approdo di Ranieri ha fornito stabilità, mentre l’arrivo di Gasperini ha consolidato un assetto oggi capace di guidare la classifica. Per restare in vetta servirà un’altra prova di maturità.

Napoli in emergenza ma ancora in corsa

Il Napoli di Antonio Conte è segnato dalle tante assenze, eppure resta pienamente dentro il discorso Scudetto. La gara dell’Olimpico rappresenta un potenziale sorpasso e un passaggio mentale rilevante per una squadra che continua a trovare risorse nonostante una rosa decimata. Il successo azzurro sposterebbe equilibri importanti, mentre una vittoria romanista allontanerebbe gli ospiti dalla vetta.

Probabili scelte e chiavi tattiche

La Roma dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, con Celik e Wesley sulle corsie. Pellegrini e Soulé agiranno alle spalle di Ferguson, che sostituisce Dovbyk. Rimane vivo il ballottaggio con Dybala per il ruolo di riferimento offensivo.

Il Napoli sarà privo di Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Gilmour, Gutierrez e con Spinazzola in dubbio. In mediana spazio a Lobotka e McTominay, mentre Politano può riprendere posto a destra. Davanti possibile tandem Neres–Hojlund.

Una partita dal peso specifico altissimo

Entrambe puntano sull’equilibrio difensivo. La gestione degli spazi potrebbe favorire una Roma più brillante fisicamente e un Napoli costretto a misurare i ritmi. L’atmosfera dell’Olimpico promette una sfida tesa, pronta a lasciare un segno nella corsa al vertice.

