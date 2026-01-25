Roma-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

La domenica di Serie A si chiude con una sfida di peso assoluto all’Olimpico. Roma-Milan mette in palio punti chiave per la zona europea e arriva in un momento delicato per entrambe, tra gestione delle energie e scelte obbligate dopo gli impegni continentali.

Le scelte di Gasperini

In casa Roma, Gian Piero Gasperini monitora le condizioni di Mancini e Ferguson, usciti acciaccati dall’ultima gara di Europa League. Filtra cauto ottimismo, soprattutto per il difensore, che dovrebbe stringere i denti e partire titolare. In avanti confermato il tridente con Malen, Dybala e Soulé, chiamato a garantire qualità e imprevedibilità. A centrocampo spazio alla fisicità di Koné e all’esperienza di Cristante, mentre sulle fasce agiranno Celik e Wesley, fondamentali per dare ampiezza e ritmo.

Le scelte di Allegri

Nel Milan, Massimiliano Allegri attende segnali definitivi da Saelemaekers, rientrato in gruppo dopo un lieve affaticamento e favorito per la corsia destra. In difesa torna disponibile Pavlovic, pronto a giocare con un caschetto protettivo, anche se resta aperta l’opzione De Winter. In cabina di regia toccherà a Modric, con Ricci in ascesa per il ruolo di mezz’ala. Davanti riflettori puntati su Nkunku, che insidia Pulisic per affiancare Leão, alle prese con una leggera infiammazione al pube.

Dove vederla in tv

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, Sky Q, console e dispositivi streaming. Calcio d’inizio in prima serata all’Olimpico.