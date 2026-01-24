Roma-Milan, Allegri: “Aggressiva e pericolosa, in lotta come noi per la Champions”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta di campionato che il Milan giocherà contro la Roma. Così l’allenatore dei rossoneri:

“La visita della proprietà ha fato molto piacere a tutti, è un momento importante della stagione, ci giochiamo il nostro obiettivo, l’entrata in Champions League. Bisogna pensare al campo, al risultato, domani abbiamo una partita bella da giocare, una squadra che sta lottando con ni per i primi quattro posti, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro e in campo la Roma rispecchia l’allenatore, molto aggressiva, brava nella fase offensiva e difensiva, bisogna essere molto bravi, ci aspetta un bell’ambiente“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Nota su alcuni singoli: “Saelemaekers? Sta meglio, valutiamo domani. Gimenez sarà una bella risorsa per il finale di stagione; Leao ha qualche problemino, è a disposizione; lo vedo cresciuto ma deve crescere ancora, il talento non gli manca ma è normale, difficilmente troviamo uno di talento e la continuità nei novanta minuti di prestazione. Ricci? Contento di come stia crescendo, magari in futuro potrà diventare ottimo davanti alla difesa ma ora credo faccia meglio la mezzala“.

I cambiamenti della Roma: ” In termini di aggressività no, prima giocava senza punti di riferimento, per noi sarà una partita diversa dal punto di vista difensivo rispetto all’andata, molto pericolosa anche nei calci piazzati, hanno Cristante, Mancini…“.

ROMA-MILAN, ALLEGRI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Su Dybala: “Paulo ho avuto la fortuna di allenarlo alla Juventus, era un bambino, veniva dal Palermo. Tecnica straordinaria, intelligente in campo, con Malen riferimento davanti può trarre dei vantaggi“.

Allegri conclude: “Per un valore tecnico ed economico, bisogna riuscire ad entrare in Champions, l’ho detto varie volte, è troppo importante per una società italiana, avere un futuro più roseo. Sono usciti i fatturati europei, il gap tra quello delle squadre è troppo diverso. Per arrivarci bisogna fare molta fatica, bisogna stare zitti.

Migliorare la rosa? Difficile a gennaio, poi c’è stato Füllkrug ma pensiamo al campo, al resto pensa la società.

Le tre prossime, tutte in trasferta Roma-Bologna-Pisa? Momento decisivo non è, sono partite importanti, da affrontare una alla volta“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali dell’Ac Milan.