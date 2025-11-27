Roma-Midtjylland, probabili scelte e indicazioni tv del match

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Roma a caccia di conferme

La Roma arriva alla sfida con il Midtjylland da capolista della Serie A. L’Olimpico accoglie una squadra determinata a dare continuità ai risultati anche in ambito europeo, pur con la testa al prossimo incrocio con il Napoli. Gasperini dovrà bilanciare le rotazioni senza rinunciare alla solidità che ha portato i giallorossi in vetta.

Le probabili formazioni

La Roma dovrebbe ripartire da Svilar, con un terzetto composto da Celik, Mancini e N’Dicka. Sulle fasce spazio a Wesley e Tsimikas, mentre in mezzo dovrebbero agire El Aynaoui e Koné. Più avanti, El Aynaoui potrebbe muoversi tra le linee, supportando la coppia formata da Soulé e Ferguson.

Il Midtjylland risponde con Olafsson in porta. Difesa con Mbabu, Lee, Erlic e Bech. A centrocampo agiranno Bravo e Billing, mentre sulla trequarti spazio a Osorio, Guesung Cho e Gogorza. In attacco confermato Franculino, riferimento offensivo più affidabile della squadra di Tullberg.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; El Aynaoui; Soulé, Ferguson. All.: Gasperini

Midtjylland (4-2-3-1): Olafsson; Mbabu, Lee, Erlic, Bech; Bravo, Billing; Osorio, Guesung Cho, Gogorza; Franculino. All.: Tullberg

Dove vedere la partita

La sfida tra Roma e Midtjylland, in programma oggi alle 18.45, sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport tramite l’app dedicata su smart tv, console PlayStation e Xbox, oltre che sui dispositivi TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

