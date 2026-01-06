Roma, Massara: “Raspadori? In evoluzione; Zirkzee situazione diversa”

Massara sui nomi caldi per l’attacco: Raspadori e Zirkzee

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma ha parlato poco prima dell’inizio della gara contro il Lecce ai microfoni Sky Sport e Dazn rispondendo alle domande di calciomercato, nello specifico Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee.

Si parte dal venticinquenne italiano:

“Raspadori? Ci sono discussioni in corso con l’Atletico Madrid e i suoi agenti, situazione in evoluzione che dovrebbe svilupparsi in tempi molto brevi“.

Su Zirkzee e le nuove possibilità con il cambio di allenatore del Manchester United: “Piace a molte squadre, anche in quel caso la situazione è diversa, il cambio di guida tecnica potrebbe cambiare gli interessi. Non mi soffermerei sui singoli nomi, è una opportunità di rinforzarci in un reparto dove abbiamo evidenziato qualche difficoltà realizzativa“.

Massara conclude: “Siamo in un percorso di rinnovamento e va fatto in più tempo e in più sessioni di mercato, adesso ci sono delle cose da fare e sono opportunità da cogliere, non c’è emergenza. La squadra ha fatto un 2025 di altissimo livello ci auguriamo possa continuare così, è un momento dove le partite ravvicinate e le assenze dei giocatori possono far emergere una emergenza più grave“.

