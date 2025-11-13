Roma, Massara prepara i colpi d’attacco: occhi su Yuri Alberto
Roma, obiettivo rinforzare l’attacco a gennaio
La Roma si muove con decisione sul mercato in vista della sessione invernale. In testa alla Serie A insieme all’Inter, i giallorossi vogliono sfruttare il momento positivo per completare l’organico e puntare con ambizione alla Champions League. Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per consegnare a Gian Piero Gasperini due innesti offensivi richiesti sin dall’estate: un esterno destro e una punta centrale.
Il mancato arrivo di George dal Chelsea, nonostante un accordo già definito sui 20 milioni di euro, ha lasciato il reparto incompleto. Ora, con una squadra competitiva ma corta davanti, Trigoria è pronta a intervenire con lucidità e tempismo.
Yuri Alberto e Zirkzee i nomi caldi
Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Yuri Alberto del Corinthians, per il quale è già avvenuto un incontro con il suo agente a Roma. Il club brasiliano chiede circa 30 milioni, cifra considerata alta dai giallorossi, che in estate si erano spinti fino a 25.
L’altro grande obiettivo è Joshua Zirkzee, attualmente ai margini del Manchester United, desideroso di rilanciarsi in vista del prossimo Mondiale.
Massara valuta anche altre opzioni
Resta nel mirino anche Mathys Tel, che al Tottenham ha raccolto solo 359 minuti in stagione, sebbene l’operazione sia complessa per costi e formula. Sullo sfondo compare Franculino, giovane talento seguito con interesse.
La Roma lavora a fari spenti, pronta a colpire quando si aprirà ufficialmente il mercato di gennaio.
