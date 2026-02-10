Roma, Malen firma un’altra doppietta e centra un traguardo chiave

La Roma cercava risposte concrete negli ultimi sedici metri. Le difficoltà di Evan Ferguson e Artem Dovbyk avevano acceso un campanello d’allarme, soprattutto sul piano della continuità realizzativa. L’arrivo di Donyell Malen ha cambiato il quadro in modo rapido e netto. L’olandese si è preso la scena e, partita dopo partita, sta diventando un riferimento stabile del reparto offensivo giallorosso.

La vittoria contro il Cagliari ha offerto l’ennesima conferma. Una doppietta che pesa nel risultato e che racconta molto di più se letta attraverso i numeri. Ecco il punto: Malen non è solo un finalizzatore, ma un attaccante che sa incidere quando conta, soprattutto se messo nelle condizioni giuste.

Il dato che certifica l’impatto di Malen

Secondo quanto riportato da OptaPaolo, la doppietta rifilata ai sardi rappresenta la quinta in carriera per Donyell Malen nei top cinque campionati europei. Un traguardo tutt’altro che banale. L’ultimo precedente risaliva alla Premier League, con la maglia dell’Aston Villa, contro il Burnley. Un dettaglio significativo riguarda il fattore campo: quattro di queste doppiette sono arrivate in casa, segnale di una capacità di esaltarsi davanti al proprio pubblico.

Una risorsa chiave per la stagione della Roma

La Roma ha finalmente un attaccante capace di spostare gli equilibri senza dipendere esclusivamente dal contesto tattico. Malen attacca la profondità, dialoga con i compagni e, soprattutto, vede la porta. In una stagione lunga e complessa, avere certezze offensive di questo tipo può fare la differenza tra ambizioni ridimensionate e obiettivi concreti.