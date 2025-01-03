Roma-Lazio, Ranieri: “Voglia di far bene, non agitazione contro squadra temibilissima. Pellegrini…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 3 Gennaio 2025 · Aggiornato il 3 Gennaio 2025

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza a due giorni dal derby di campionato tra Roma e Lazio. Così l’allenatore giallorosso:

“Recuperati tutti tranne Celik che ha la febbre. Essendo tifoso, il derby rappresenta la stracittadina, tutto quello che può pensare un tifoso, è la partita clou che sente ancora di più. La classifica parla chiaro, stanno vivendo un momento eccezionale, giocano in velocità con pochi tocchi, una squadra temibilissima ma dall’altra parte il derby fa storia a sè“.

Ranieri aggiunge: “Il mio derby da ragazzo? Andavo in Curva Sud, era trequarti romanista e una laziale, c’erano gli sfottò ma non le cose degli ultimi anni. Siamo riusciti a ricompattarci, lavoriamo per limare i difetti, non siamo al cento per cento ma abbiamo messo la nave in navigazione. :.Tutti ci tengono a far bene e vincere la gara, il derby è il derby, non conta la classifica, si azzera tutto. La vivo con tanta determinazione e voglia di far bene, non agitazione“.

Su Pellegrini: “Nessun motivo tecnico, soltanto una considerazione psicologica. E’ uno dei migliori centrocampisti in Europa, pochi fanno gol ma lui soffre questo fatto dei tifosi e devo tener presente se se ne fa carico, il suo peccato è questo, dovrebbe giocare con naturalezza come era abituato a fare. Si porta dei macigni dietro, non è facile con un mezzo errore viene subito caricato di negatività“.

Sulla Lazio di Baroni: “Sono bravi sugli esterni, centralmente, ripartono a mille all’ora, è l’insieme“.

La vicinanza dei tifosi con le porte aperte: “I tifosi l’hanno sentito come stimolo per il derby, non dovevano darci un di più, ci danno affetto e amore che cerchiamo di ricambiare”.

Qui il video pubblicato sui canali ufficiali della AS Roma.

