Roma, Koné recupera: rientro chiave per Gasperini

Koné torna a disposizione

Buone notizie per la Roma dopo il 2-2 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona; in vista della prossima sfida di Serie A contro la Cremonese, Gian Piero Gasperini ritrova un tassello fondamentale del proprio centrocampo: Manu Koné.

Il francese aveva riportato una lesione di secondo grado alla coscia destra lo scorso 26 gennaio. Uno stop delicato, che aveva privato i giallorossi di equilibrio e intensità nella zona nevralgica del campo. Ora l’infortunio è alle spalle. Koné ha smaltito il problema muscolare e si prepara a rientrare tra i convocati.

In realtà il centrocampista aveva già provato a forzare i tempi per essere disponibile contro il Napoli, ma lo staff medico ha scelto la via della prudenza. Una decisione condivisa, per evitare ricadute in una fase cruciale della stagione.

Le altre situazioni

Restano da monitorare le condizioni di Wesley, uscito per un problema alla caviglia proprio contro il Napoli, e di Paulo Dybala, alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Il primo si sottoporrà a esami strumentali, mentre l’argentino svolgerà test specifici prima di tornare in gruppo.

Il rientro di Koné offre a Gasperini maggiore solidità e soluzioni tattiche; la Roma guarda avanti, il campionato entra nel vivo e ogni dettaglio può fare la differenza.