Roma, Koné recupera: rientro chiave per Gasperini
Koné torna a disposizione
Buone notizie per la Roma dopo il 2-2 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona; in vista della prossima sfida di Serie A contro la Cremonese, Gian Piero Gasperini ritrova un tassello fondamentale del proprio centrocampo: Manu Koné.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il francese aveva riportato una lesione di secondo grado alla coscia destra lo scorso 26 gennaio. Uno stop delicato, che aveva privato i giallorossi di equilibrio e intensità nella zona nevralgica del campo. Ora l’infortunio è alle spalle. Koné ha smaltito il problema muscolare e si prepara a rientrare tra i convocati.
In realtà il centrocampista aveva già provato a forzare i tempi per essere disponibile contro il Napoli, ma lo staff medico ha scelto la via della prudenza. Una decisione condivisa, per evitare ricadute in una fase cruciale della stagione.
Le altre situazioni
Restano da monitorare le condizioni di Wesley, uscito per un problema alla caviglia proprio contro il Napoli, e di Paulo Dybala, alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Il primo si sottoporrà a esami strumentali, mentre l’argentino svolgerà test specifici prima di tornare in gruppo.
Il rientro di Koné offre a Gasperini maggiore solidità e soluzioni tattiche; la Roma guarda avanti, il campionato entra nel vivo e ogni dettaglio può fare la differenza.