 Salta al contenuto
AS Roma Calcio News 24/7

Roma, Koné recupera: rientro chiave per Gasperini

Cristiano Abbruzzese
2 min
Manu Koné
Foto © Stefano D'Offizi

Koné torna a disposizione

Buone notizie per la Roma dopo il 2-2 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona; in vista della prossima sfida di Serie A contro la Cremonese, Gian Piero Gasperini ritrova un tassello fondamentale del proprio centrocampo: Manu Koné.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Il francese aveva riportato una lesione di secondo grado alla coscia destra lo scorso 26 gennaio. Uno stop delicato, che aveva privato i giallorossi di equilibrio e intensità nella zona nevralgica del campo. Ora l’infortunio è alle spalle. Koné ha smaltito il problema muscolare e si prepara a rientrare tra i convocati.

In realtà il centrocampista aveva già provato a forzare i tempi per essere disponibile contro il Napoli, ma lo staff medico ha scelto la via della prudenza. Una decisione condivisa, per evitare ricadute in una fase cruciale della stagione.

Le altre situazioni

Restano da monitorare le condizioni di Wesley, uscito per un problema alla caviglia proprio contro il Napoli, e di Paulo Dybala, alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Il primo si sottoporrà a esami strumentali, mentre l’argentino svolgerà test specifici prima di tornare in gruppo.

Il rientro di Koné offre a Gasperini maggiore solidità e soluzioni tattiche; la Roma guarda avanti, il campionato entra nel vivo e ogni dettaglio può fare la differenza.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria