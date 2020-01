Roma, Kolarov rinnova: “Gran soddisfazione, voglio migliorare e crescere con questo club”

ROMA KOLAROV – Alexandre Kolarov rinnova con la Roma per un’altra stagione. Attraverso un comunicato, la società ha ufficializzato il prolungamento del contratto per il giocatore serbo – 113 presenze e 17 gol in giallorosso – da sempre legato alla città capitolina con entrambe le maglie indossate.

Queste le prime parole del 34enne laterale, riportate dal sito ufficiale della As Roma: “Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me. Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club”.

Nel prossimo weekend, la Roma affronterà in campionato la Juventus a Torino.

