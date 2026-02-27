Roma-Juventus, probabili formazioni e dove vedere il match

Snodo decisivo per la Champions

Domenica sera l’Olimpico ospita Roma-Juventus, confronto che può pesare in modo concreto sulla corsa alla zona Champions League. I giallorossi arrivano al big match con il morale alto dopo il 3-0 alla Cremonese, successo che ha portato la squadra di Gasperini a +4 sui bianconeri.

La Juventus, guidata dall’ex Spalletti, è chiamata a reagire dopo la sconfitta interna contro il Como. Settimana intensa anche per la Roma, impegnata nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, con energie fisiche e mentali spese fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Roma-Juventus

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguirla in tv occorre scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box o console PlayStation e Xbox.

Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno vedere il match anche su DAZN 1, canale 214 di Sky, attivando Zona DAZN. La diretta streaming sarà disponibile tramite sito ufficiale e app su dispositivi mobili.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Novanta minuti che possono cambiare la classifica e ridisegnare le ambizioni europee di entrambe.