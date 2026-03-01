Roma-Juventus, probabili formazioni e dove vedere il match

Le mosse di Gasperini

La domenica della 27ª giornata di Serie A si chiude con il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus, sfida che pesa nella corsa Champions e negli equilibri d’alta classifica.

In casa giallorossa, Gasperini ritrova Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo da venerdì: l’argentino dovrebbe partire dalla panchina. Davanti spazio a Malen, sostenuto da Zaragoza e Pellegrini, in un tridente dinamico e votato all’uno contro uno. In mediana agiranno Cristante e Konè, chiamati a garantire equilibrio e copertura. Sulle corsie esterne confermati Celik e Wesley, mentre in difesa va verso la conferma Ghilardi. Restano indisponibili Soulè, Hermoso, oltre ai lungodegenti Ferguson e Dovbyk.

Le scelte di Spalletti

Sul fronte bianconero, Spalletti deve sostituire lo squalificato Locatelli: sarà Koopmeiners ad affiancare Thuram in mezzo al campo. Sulla fascia destra McKennie è in dubbio dopo le fatiche di Champions League, con Cabal pronto. In avanti toccherà a Conceicao e Yildiz supportare la punta David. In difesa Bremer proverà a stringere i denti; in alternativa spazio a Gatti. Tra i pali possibile rilancio di Perin.

Dove vederla in tv

Roma-Juventus, in programma questa sera alle 20:45, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite app su dispositivi compatibili.