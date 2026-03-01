Roma-Juventus 3-3, il commento post gara di Gasperini e Spalletti

Nella Capitale, la Juventus riesce a recuperare nella parte finale un importante scontro per il quarto posto contro la Roma passando dal 3-1 al 3-3 nel recupero con la rete di Gatti: al termine della gara, il commento ai microfoni Dazn dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti.

Gasperini (Roma)

“Siamo stati un po’ passivi, fermi nel gol finale, le squadre riescono a raddrizzare molto spesso nei minuti finali, di recupero addirittura dove c’è gente molto abile, strutturata nel gioco aereo e sono stati fatti tanti punti così, merito a loro. Potevamo fare un po’ meglio, nell’arco del primo tempo e gran parte del secondo ci eravamo comportati bene. I gol sono stati simili, a parte il tiro straordinario di Conceicao; siamo ancora lì, in competizione, una partita del genere non ci deve abbattere”.

Spalletti (Juventus)

“Se guardo le situazioni nel primo tempo non sono molto felice, poi si esce dalla Champions con tutta la fatica e dolore perché la squadra aveva fatto bene. Quando vai sotto di due gol diventa una montagna difficile da scalare, invece i giocatori non hanno mai smesso di crederci anche se siamo stati leggeri sul secondo e terzo gol.

Questo calcio è così, vampate e giocate, Zegrova ti può tirare fuori qualcosa, Boga un altro che ha delle intuizioni e ti può creare qualcosa dal nulla.

Di queste cinque partite tre ne abbiamo giocate in inferiorità numerica, ti stremano ancora di più. Puoi trovare le parole possibili per alimentare la fiducia e gli stimoli corretti, poi ci hanno aiutato i tifosi al nostro fianco. Ci credo? Vivo per questo, il quarto posto, quella posizione lì.

Abbiamo avuto un momento con troppe cose addosso e non siamo stati nemmeno troppo fortunati, trovo la squadra cresciuta sotto tutti gli aspetti e secondo me faremo un grande finale di campionato“.

Nel prossimo turno, la Roma sfiderà in trasferta il Genoa mentre la Juventus ospiterà il Pisa.