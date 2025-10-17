Roma-Inter, Gasperini: “Fase dove le prestazioni sono ancora importanti, tutti vogliono il posto Champions”
Gian Piero Gasperini ha concluso la conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga della Roma contro l’Inter. Le sue dichiarazioni principali:
“La maggior parte ha fatto un primo allenamento ieri, Ndicka il primo oggi ma è normale quando ci sono le soste; con tutti gli altri abbiamo fatto due buone settimane. Dybala? Come tutti gli altri che sono rimasti, buoni allenamenti e sono serviti a lui, a Pellegrini… sono sicuramente soddisfatto, hai il polso della loro condizione rispetto a chi è andato con le Nazionali. L’incognita di ricominciare dopo al sosta è così un po’ per tutti“.
Domanda sugli obiettivi: “Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta un sacco di soldi; non so, poi ci sono gli obiettivi tecnici che vanno valutati gara per gara, stagione per stagione e mi fermo alle valutazioni tecniche, per ora siamo in una buona posizione e cerchiamo di giocarcela al meglio, sfidiamo l’Inter che insieme al Napoli è la miglior squadra, straordinaria per quanto fatto in campionato e Champions“.
L’importanza della gara di domani: “Siamo in una fase iniziale di campionato, tutti ci auguriamo di poter migliorare la nostra squadra, ripetere i risultati; le prestazioni sono ancora importanti, sono quelle che convincono e ti rendono più fiducioso, lavoriamo per avvicinarci a chi è più avanti e con il lavoro speriamo di riuscirci.
Quando la Juventus era molto forte è era difficile, ora l’Inter… dal punto di vista tattico le squadre si conoscono tutte bene, in altre occasioni ci sono state partite più equilibrate contro l’Inter, è un modo per misurarsi, contro i migliori capisci quanto puoi essere competitivo“.
Su Pisilli: “Giocatore di grossa prospettiva, in questo momento ci sono Konè, Cristante… anzi, Pisilli ha avuto i suoi spazi e speriamo che con il tempo ne abbia sempre di più“.
Sui tifosi: “C’è grande passione, grande entusiasmo, non devo chiedere nulla, il compito diventa nostro a portarlo dalla nostra parte, che sia una ulteriore spinta, sta a noi fare una partita competitiva, coraggiosa, di livello e sicuramente saremo apprezzati dal pubblico.
Gasperini conclude: “E’ una partita dove devi fare bene tutto, non mi sembra ci siano così tante assenze e mi aspetto un Inter molto determinata“.
Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club giallorosso.
