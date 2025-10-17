Roma-Inter, Gasperini: “Fase dove le prestazioni sono ancora importanti, tutti vogliono il posto Champions”

Alessandro Collu · Pubblicato il 17 Ottobre 2025 · Aggiornato il 17 Ottobre 2025

Gian Piero Gasperini ha concluso la conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga della Roma contro l’Inter. Le sue dichiarazioni principali:

“La maggior parte ha fatto un primo allenamento ieri, Ndicka il primo oggi ma è normale quando ci sono le soste; con tutti gli altri abbiamo fatto due buone settimane. Dybala? Come tutti gli altri che sono rimasti, buoni allenamenti e sono serviti a lui, a Pellegrini… sono sicuramente soddisfatto, hai il polso della loro condizione rispetto a chi è andato con le Nazionali. L’incognita di ricominciare dopo al sosta è così un po’ per tutti“.

Domanda sugli obiettivi: “Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta un sacco di soldi; non so, poi ci sono gli obiettivi tecnici che vanno valutati gara per gara, stagione per stagione e mi fermo alle valutazioni tecniche, per ora siamo in una buona posizione e cerchiamo di giocarcela al meglio, sfidiamo l’Inter che insieme al Napoli è la miglior squadra, straordinaria per quanto fatto in campionato e Champions“.

L’importanza della gara di domani: “Siamo in una fase iniziale di campionato, tutti ci auguriamo di poter migliorare la nostra squadra, ripetere i risultati; le prestazioni sono ancora importanti, sono quelle che convincono e ti rendono più fiducioso, lavoriamo per avvicinarci a chi è più avanti e con il lavoro speriamo di riuscirci.

Quando la Juventus era molto forte è era difficile, ora l’Inter… dal punto di vista tattico le squadre si conoscono tutte bene, in altre occasioni ci sono state partite più equilibrate contro l’Inter, è un modo per misurarsi, contro i migliori capisci quanto puoi essere competitivo“.

Su Pisilli: “Giocatore di grossa prospettiva, in questo momento ci sono Konè, Cristante… anzi, Pisilli ha avuto i suoi spazi e speriamo che con il tempo ne abbia sempre di più“.

Sui tifosi: “C’è grande passione, grande entusiasmo, non devo chiedere nulla, il compito diventa nostro a portarlo dalla nostra parte, che sia una ulteriore spinta, sta a noi fare una partita competitiva, coraggiosa, di livello e sicuramente saremo apprezzati dal pubblico.

Gasperini conclude: “E’ una partita dove devi fare bene tutto, non mi sembra ci siano così tante assenze e mi aspetto un Inter molto determinata“.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club giallorosso.

