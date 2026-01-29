Roma, infortunio per Dybala: out contro il Panathinaikos

Una notizia che getta un’ombra sulla vigilia della Roma. Paulo Dybala non sarà a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini per la cruciale sfida di stasera contro il Panathinaikos, ultimo atto della League Phase di Europa League. L’attaccante argentino ha riportato una contusione al ginocchio sinistro nel corso della partita di domenica scorsa contro il Milan.

La Joya ha accusato dolore durante l’allenamento di mercoledì ed è stato visitato dallo staff medico del club. Sebbene le prime sensazioni lascino pensare a una semplice botta, la cautela è d’obbligo. Per avere un quadro clinico preciso, Dybala si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di venerdì. Questi accertamenti definiranno con esattezza l’entità del problema e, di conseguenza, i tempi di recupero.

Le conseguenze immediate in campo e in classifica

L’assenza di Dybala è un duro colpo per i piani di Gasperini in una partita dal valore enorme. La Roma, attualmente sesta in classifica con 15 punti, affronta il Panathinaikos ad Atene con un obiettivo chiaro: vincere per tentare di centrare il passaggio diretto agli ottavi di finale, evitando il turno di playoff. Una vittoria, infatti, “regalerebbe ai giallorossi un calendario più spoglio, nella sua fase cruciale”.

Il mister, comunque, ha mostrato pragmatismo in conferenza stampa: “Siamo qualificati nelle prime 24, se riusciamo ad arrivare tra le prime 8 saremo ancora più felici. Non mi preoccupa però giocare i playoff”. La speranza è che l’infortunio di Dybala si riveli di breve durata, per non privare la squadra del suo talento creativo anche nella prossima partita di campionato contro l’Udinese, per la quale la sua presenza è al momento in dubbio.