Roma, infortunio Koné: condizioni da valutare verso il Napoli

Il contesto dell’infortunio

Infortunio Koné – Il silenzio calato sull’Olimpico al ventisettesimo di Roma–Midtjylland racconta molto più di un semplice cambio. Manu Koné si è arreso dopo due interventi duri, prima di Diao e poi di Mbabu, entrambi sulla caviglia destra. Ha provato a proseguire, ma il fastidio crescente lo ha costretto ad abbandonare il campo. È uscito zoppicando, con il ghiaccio applicato subito sulla zona dolorante.

Le prime valutazioni mediche

Infortunio Koné – Le sensazioni iniziali parlano di un forte trauma contusivo. Nessun segnale immediato di distorsione, nonostante la caviglia abbia subìto una torsione sul primo contatto, nemmeno sanzionato dal direttore di gara. Dopo la partita il francese camminava normalmente e si è intrattenuto con Mbabu, che ha voluto scusarsi per il fallo.

Focus su Roma–Napoli

Il punto adesso riguarda i tempi di recupero. Con Roma–Napoli all’orizzonte, le condizioni del centrocampista diventano un nodo cruciale per Gasperini. Se Koné non dovesse farcela, la scelta naturale ricadrebbe su El Aynaoui, reduce dal suo primo gol europeo con la Roma proprio contro il Midtjylland.

Gli esami previsti nelle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio e orienteranno le decisioni dello staff tecnico in vista del big match.

