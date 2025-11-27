Roma, infortunio Koné: condizioni da valutare verso il Napoli
Foto © Stefano D’Offizi
Il contesto dell’infortunio
Infortunio Koné – Il silenzio calato sull’Olimpico al ventisettesimo di Roma–Midtjylland racconta molto più di un semplice cambio. Manu Koné si è arreso dopo due interventi duri, prima di Diao e poi di Mbabu, entrambi sulla caviglia destra. Ha provato a proseguire, ma il fastidio crescente lo ha costretto ad abbandonare il campo. È uscito zoppicando, con il ghiaccio applicato subito sulla zona dolorante.
Le prime valutazioni mediche
Infortunio Koné – Le sensazioni iniziali parlano di un forte trauma contusivo. Nessun segnale immediato di distorsione, nonostante la caviglia abbia subìto una torsione sul primo contatto, nemmeno sanzionato dal direttore di gara. Dopo la partita il francese camminava normalmente e si è intrattenuto con Mbabu, che ha voluto scusarsi per il fallo.
Focus su Roma–Napoli
Il punto adesso riguarda i tempi di recupero. Con Roma–Napoli all’orizzonte, le condizioni del centrocampista diventano un nodo cruciale per Gasperini. Se Koné non dovesse farcela, la scelta naturale ricadrebbe su El Aynaoui, reduce dal suo primo gol europeo con la Roma proprio contro il Midtjylland.
Gli esami previsti nelle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio e orienteranno le decisioni dello staff tecnico in vista del big match.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League