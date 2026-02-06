Roma, infermeria piena: lesione per Vaz, stop anche Hermoso
Un’emergenza che complica i piani
La Roma esce da Udine con più di una preoccupazione. Alla sconfitta si aggiunge un’infermeria sempre più affollata, proprio mentre si avvicina la sfida con il Cagliari, in programma lunedì sera all’Olimpico. Un contesto che impone riflessioni e scelte obbligate allo staff tecnico giallorosso.
Lesione per Vaz: stop confermato
La notizia più pesante riguarda Robinio Vaz. L’attaccante, arrivato nel mercato di gennaio, non si è allenato dopo aver accusato un fastidio muscolare nel finale del match di Serie A a Udine. Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Uno stop che lo mette seriamente a rischio per la gara contro i sardi e che riduce ulteriormente le opzioni offensive.
Gli altri indisponibili e i dubbi
Non è l’unico problema. Manu Koné, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy ed Evan Ferguson hanno lavorato a parte e restano in dubbio per il prossimo impegno. Da monitorare anche le condizioni di Hermoso, fermato da una contusione al piede, mentre Venturino è alle prese con uno stato influenzale. Un quadro clinico che costringe la Roma a gestire con cautela carichi e recuperi.
Verso il Cagliari tra scelte forzate
In vista del Cagliari, la priorità sarà recuperare almeno alcuni elementi chiave. La sensazione è che servirà una prova di compattezza e adattamento, perché l’emergenza non concede alibi. In questa fase della stagione, la Roma è chiamata a stringere i denti.