Roma in azione sul mercato: trattative per Fortini e Dragusin

La Roma continua a muoversi sul mercato invernale per completare la rosa secondo le indicazioni di Gian Piero Gasperini. Dopo gli arrivi di Malen e Robinio Vaz, l’allenatore chiede un esterno e un difensore centrale per garantire maggiore profondità e competitività in vista della seconda parte di stagione.

Obiettivo esterni: Fortini

Sulle fasce il primo obiettivo resta Fortini, esterno della Fiorentina. La trattativa è complessa: la Roma ha offerto 7 milioni di euro, mentre i viola ne chiedono 15. La scadenza del contratto di Fortini nel 2027 potrebbe favorire un accordo, ma servirà tempo e mediazione per raggiungere una cifra accettabile per entrambe le parti.

Difesa sotto osservazione: Dragusin

In difesa, il futuro di Radu Dragusin al Tottenham potrebbe tornare centrale. Se l’infortunio di Hermoso dovesse risultare serio, la Roma proverà a riportare il centrale rumeno in Italia, superando la concorrenza del Lipsia. Il club punta su un giocatore già pronto per garantire affidabilità immediata e soddisfare le esigenze tattiche di Gasperini.

Strategia e prospettive

Il direttore sportivo Massara mantiene una linea prudente ma vigile: il mercato chiuderà tra quindici giorni e la Roma monitorerà tutte le opportunità per accontentare l’allenatore senza compromettere l’equilibrio economico. Il percorso tra società e tecnico resta condiviso, con l’obiettivo di rafforzare la squadra senza fretta.