Roma in ansia per Soulé: stop al ginocchio. Forfait a Bergamo?

La Roma guarda con attenzione alle condizioni di Matias Soulé. L’attaccante argentino ha lasciato il campo a inizio ripresa nella sfida vinta contro il Genoa allo Stadio Olimpico, costringendo Gian Piero Gasperini a una sostituzione immediata che ha acceso l’allarme in casa giallorossa.

Il problema al ginocchio destro

Soulé ha accusato un fastidio al ginocchio destro dopo un contrasto, chiedendo il cambio senza esitazioni. Al suo posto è entrato Stephan El Shaarawy, mentre l’argentino ha raggiunto la panchina zoppicando. Il primo dato incoraggiante è l’uscita dal terreno di gioco sulle proprie gambe, segnale che lascia aperti spiragli di ottimismo.

Esami decisivi nelle prossime ore

Lo staff medico della Roma ha programmato accertamenti strumentali per chiarire l’entità del problema. Solo dopo gli esami sarà possibile definire con precisione i tempi di recupero e l’eventuale gestione del giocatore nei prossimi impegni ravvicinati della Serie A.

Trasferta di Bergamo a rischio

La presenza di Soulé resta fortemente in dubbio per la sfida di sabato sera sul campo dell’Atalanta, valida per la 18ª giornata. Un’assenza che peserebbe nell’economia offensiva giallorossa, considerando il momento di crescita dell’ex Juventus, sempre più coinvolto nella manovra.

Gasperini valuta le alternative

In attesa di risposte dall’infermeria, Gasperini riflette sulle soluzioni a disposizione. L’obiettivo è evitare rischi inutili e preservare un elemento chiave per la seconda parte di stagione. La sensazione è che prudenza e buon senso guideranno ogni decisione, con la Roma pronta ad adattarsi in base al verdetto medico.