Roma in ansia per Pellegrini: esami oggi, Genoa a rischio

Roma col fiato sospeso per Pellegrini

In casa Roma sono ore di attesa: Lorenzo Pellegrini si è fermato in allenamento alla vigilia di Natale per un problema muscolare che ha subito acceso l’allarme a Trigoria. Il capitano giallorosso si sottoporrà oggi agli esami strumentali, decisivi per chiarire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero.

Il quadro clinico e i primi timori

Le sensazioni non sono rassicuranti. Il fastidio riguarda il quadricipite destro e il timore è quello di una lesione che potrebbe costringere Pellegrini a uno stop non breve. In questo scenario appare complicata la sua presenza nella prossima gara di Serie A, in programma lunedì 29 dicembre contro il Genoa.

Le possibili soluzioni tattiche

In caso di forfait del numero 7, Gian Piero Gasperini dovrà ridisegnare la zona centrale della trequarti. L’ipotesi più accreditata porta a Paulo Dybala in posizione più avanzata, con un assetto pensato per non perdere qualità tra le linee. Una scelta obbligata, ma che cambierebbe gli equilibri offensivi della Roma.

Attesa e prudenza

Tutto dipenderà dall’esito degli esami. Solo dopo i controlli sarà possibile capire se si tratta di un semplice affaticamento o di un infortunio più serio. Nel frattempo, a Trigoria prevale la cautela. Forzare i tempi non è un’opzione, soprattutto in una stagione che richiede continuità e lucidità nelle scelte.