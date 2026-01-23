Roma: il sogno Zirkzee resiste, ma la porta è chiusa

Il mercato invernale della Roma entra nel vivo e il nome che più accende i tifosi giallorossi resta Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Manchester United è il vero sogno last minute per Gian Piero Gasperini, desideroso di un colpo a sorpresa per rinforzare ulteriormente l’attacco dopo gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz.

La trattativa: una corsia preferenziale ma un muro inglese

La Roma ha dalla sua una carta importante: la totale apertura del giocatore a vestire la maglia giallorossa. Tuttavia, l’operazione è complessa. Il Manchester United, dopo un iniziale spiraglio, sembra aver momentaneamente chiuso alla cessione, ponendo un serio ostacolo alle voci di mercato. Per il club capitolino servirebbero circa 40 milioni di euro per convincere i Red Devils, una cifra che rende l’affare molto difficile, anche se non ancora dichiarato impossibile.

Il piano B e il mercato in uscita

Con l’ipotesi Zirkzee in stand-by, la dirigenza guidata da Massara lavora su altri fronti. Resta alta l’attenzione per un difensore, con Radu Dragusin del Tottenham nel mirino, e per un centrocampista come Remo Freuler. Si valuta anche l’idea Albert Gudmundsson della Fiorentina. Sul fronte cessioni, da valutare i casi Dybala e Pellegrini, in scadenza di contratto.